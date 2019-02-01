HDP'nin İzmir Kararı: Tunç Soyer'i Destekleyeceğiz

CHP'nin İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlediği Tunç Soyer'e, HDP'den destek geldi. HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, "İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için Tunç Soyer'i destekleyeceğiz. Kararımız bu konuda net" dedi.

İLÇELERDE ADAY ÇIKARABİLİRLER

CHP'nin Adayı Tunç Soyer'i destekleyeceklerini belirten HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, ilçelerdeyse henüz tavırlarını netleştirmediklerini söyledi.

"KARARIMIZ BU KONUDA NET"

Amerika'nın Sesi'nin sorularını cevaplayan Baydur, "İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için Tunç Soyer'i destekleyeceğiz. Kararımız bu konuda net" dedi.

"Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla" diyen Baydur, "Tunç Soyer aynı zamanda sadece bizim değil, İzmir emek ve demokrasi güçlerinin de ortak kabulüdür. Bu konuda hem bize hem CHP İzmir İl Örgütü'ne hem de CHP Genel Merkezi'ne çevrelerden talepler gitmiştir. Bundan da bilgimiz var" diye konuştu.

Baydur, "Halk toplantıları yaparak, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek neden Tunç Soyer'i desteklediğimizi açıklayacağız ve sandığa kitlemizi bu şekilde taşıyacağız" dedi.

Tunç Soyer

'CHP İZMİR İL ÖRGÜTÜ İLE TEMASLARIMIZ VAR'

CHP İzmir İl Örgütü ile temaslarının olduğunu belirten Baydur, "Tabi temasımız var, bundan sonra da olacak. Çünkü biz bu kentte yaşayanların bu kenti birlikte yönetmesini istiyoruz. Bunun için de bütün katmanların, bütün kesimlerin yerel yönetimlerde söz hakkı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMELERİMİZ BİR İTTİFAK ŞEKLİNDE DEĞİL'

Görüşmelerin ittifak şeklinde olmadığını belirten Baydur, "Doğaldır ki görüşmelerimiz bir ittifak şeklinde değil. İyi niyet çerçevesinde önerilerimizi sunan bir yerden düşüncelerimizi aktarıyoruz. İzmir halkının hassasiyetlerini aktarıyoruz. Bu hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Umarız ki, muhalefet partileri açısından dikkate alınır. Sadece CHP ile değil, Saadet Partisi ile de görüşmemiz oldu, bundan sonra da olacak. Biz AK Parti ve MHP dışında kalan bütün muhalefet partileriyle görüşmeye açık olduğumuzu söyledik ve bundan sonra da bu çerçevede görüşmekten imtina etmeyeceğiz" diye ekledi.