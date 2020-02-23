: Son dakika: HDP'de Sezai Temelli'nin yerine Mithat Sancar eş başkan seçildi

23.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:20

HDP 4. Olağan Kongresi'nde Sezai Temelli yerine Mithat Sancar, eş başkan seçildi. Eş Genel Başkan Pervin Buldan ise muhalefete, "demokrasi ittifakı yapılması" çağrısında bulundu. Kongrede HDP'nin ana yönetim organı olan parti meclisinde ise köklü değişikliklere gidildi.

Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP 4. Olağan Kongresi'nde, eş genel başkanlığa Mithat Sancar ve Pervin Buldan seçilirken, yetkili kurullarda büyük değişikliğe gidildi.

1018 delegenin katıldığı kongrede HDP'nin yeni eş genel başkanlarının yanı sıra 100 asil, 50 yedekten oluşan 150 kişilik PM, merkez disiplin kurulu, uzlaştırma kurulu gibi partinin yönetim organları belirlendi.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'IN MESAJI OKUNDU

HDP'nin Kongresi'nde önceki dönem eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın mesajı okundu. "Partimiz HDP kurulduğu günden bu yana Türkiye halkalarının büyüyen umudu haline geldi" ifadelerine yer verilen mesajda HDP Nuh'un Gemisi'ne benzetildi.

28 ÜLKEDEN KATILIM

Kongreye yurtiçinden ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı. Kongrede; Tunus, Filistin, Ürdün, Fas, Kıbrıs, İsveç, Batı Şeria, Fransa, Galiçya, Almanya, Avustralya, Lübnan, Yunanistan, Bask, Mısır, İtalya, Katalonya, Danimarka, Norveç, İngiltere, İskoçya, Portekiz, Finlandiya, İsviçre, İspanya, Ermenistan ve Irak başta olmak üzere 28 farklı ülkeden konuk katıldı. Kongrede, 30'dan fazla siyasi parti temsilcisi, Orta Doğu'dan çok sayıda kadın örgütü bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Birleşik Sol Grup Başkanı Tiny Kox, Avrupa Özgür İttifakı Başkanı Lorena Lopez de Lacalle, Avrupa Sosyalistleri Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Giacomo Filibeck, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi Nikos Androulakis kongreye katılan konuklardan oldu.

DİVAN KURULU OLUŞTU

Kongrede Divan Başkanlığı'na milletvekilleri Tülay Hatimoğulları, Mehmet Rüştü Tiryaki, Garo Paylan, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Dersim Dağ seçildi.

MUSA ALKAN ADAYLIĞINI ÇEKTİ

HDP'nin kongresinde aday olacağını daha önce açıklayan Musa Alkan "Mütabakat Komisyonu'nun belirlediği iki adayın başarılı olacağına inanıyorum" diyerek adaylığını geri çektiğini açıkladı.

GELECEK PARTİSİ'NDEN KATILIM, BABACAN'DAN MESAJ

Kongreye; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ve Vahdettin İnce ile partinin kurucuları arasında yer alan Fevzi Donat ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin de katıldı. Parti kurma hazırlıklarını Ali Babacan ise kongreye mesaj gönderdi. Ali Babacan'ın kongreye gönderdiği mesaj şöyle:

"Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisinin 4'üncü Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum."

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