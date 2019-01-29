HDP Cizre Belediye Başkan Adayı Gözaltına Alındı

Şırnak'ta yapılan ev baskınlarında aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cizre Belediye Eşbaşkan Adayı Berivan Kutlu ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eşbaşkanı Ayşe Altay'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bianet'te yer alan habere göre, Şırnak merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde evlerine baskın düzenlenerek gözaltına alınanlar şöyle:

HDP Cizre Belediye Eşbaşkan Adayı Berivan Kutlu, HDP Şırnak Merkez Belediye Eşbaşkan aday adayları Şirin Kılınç ve Leyla Kılınç, DBP İl Eşbaşkanı Ayşe Altay, DBP Şırnak Merkez İlçe Eşbaşkanı Nuriye Bilir, DBP İl Genel Meclisi üyesi Kumri Yürük, DİSK Genel-İş Sendikası Şırnak Şube Eşbaşkanı Zeynep İdin, HDP çalışanları Taybet Bilgi, Saadet İdin, Emine Erkuş, Zahide Külter.

HDP Cizre Belediye Eşbaşkan Adayı Berivan Kutlu

NEDENİ BİLİNMİYOR

DBP Şırnak'ın verdiği bilgiye göre, siyasetçilerin neden gözaltına alındıkları belli değil. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade vermek üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.