HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, koronavirüs testinin pozitif olduğunu Genel Kurul'da öğrendi

TBMM Genel Kurulu'na gelen HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla çalışmalara ara verildi. TBMM'de Kovid-19'a yakalanan milletvekili sayısı 102'ye ulaştı.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, yerel çalışmalarını bitirip Ankara dönüşünde Kovid-19 testi yaptırdı. Aydemir, TBMM Genel Kurul çalışmaları sırasında testinin pozitif olduğunu öğrendi. Hızla TBMM'den çıkan Aydemir'in ardından çalışmalara ara verildi.

"BANA HABER VERDİKLERİNDE GENEL KURUL'DAYDIM"

Aydemir yaptığı açıklamada, bugün saat 13.30 sularında TBMM Hastanesi'nde test yaptırdığını ve Genel Kurul'da test sonucunu öğrendiğini aktararak, "Aranıp testimizin pozitif çıktığı tarafıma iletildi. Bana haber verdikleri zaman Genel Kurul'daydım" dedi. Aydemir, hastalığın hafif seyrettiğini ve evde tedavisini yapılacağını söyledi.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN VEKİL SAYISI 102 OLDU

TBMM'de Kovid-19'a yakalanan milletvekili sayısı ise 102'ye ulaştı.