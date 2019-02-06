HDP, 4'ü Büyükşehir 8 İlde Adayını Açıkladı

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, partisinin genel merkezinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterecekleri adayların bir kısmını açıkladı.

Siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep ve Adıyaman'da aday çıkarmama kararı alan HDP, 8 ilde daha adayını açıkladı.

İŞTE AÇIKLANAN ADAYLAR

Bingöl- Hatice Kavran-Milletvekili Hişyar Özsoy,

Ağrı- Abdurrahman Doğar-Yeliz Karaaslan,

Siirt- Berivan Helen ve Işık Resul Kaçar

Yalova- Semra Gönenç-Yüksel Akın

Konya Büyükşehir Belediyesi- Hangül Işık-Gıyasettin Almaz,

Muğla Büyükşehir Belediyesi- Dilek Toplucalı-Mehmet Polat,

Denizli Büyükşehir Belediyesi- Şerife Yıldırım-Musa Aydın

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi- İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu

2 İLDE ADAY GÖSTERİLMEYECEK

Oluç'un verdiği bilgiye göre eski HDP Milletvekili Celal Doğan'ın DSP'den aday olduğu Gaziantep'te HDP aday çıkarmayacak. Ayrıca Adıyaman'da da aday çıkarılmayacak.