HDP, 2 yıl sonra RTÜK'e üye gönderecek

TBMM Meclis Genel Kurulu'nda görev süresi dolacak olan 3 RTÜK üyesi için seçim yapılacak. Meclis'in 3. partisi olan HDP, yaklaşık 2 yıl aradan sonra RTÜK'e 1 üye gönderecek.

9 kişiden oluşan RTÜK'te üyeler Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayılarına göre belirleniyor. 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası oluşan parlamento dağılımına göre RTÜK üyeleri AK Parti 4, CHP 2, MHP 2 ve HDP 1 olarak belirlendi.

Gazete Duvar'dan yer alan habere göre; seçimden sonra 15 Temmuz 2017 tarihinde AK Parti ve CHP'li 2 RTÜK üyesinin görev süresi sona erdi. Ancak boşalan bu iki üyelik için seçim yapılmayarak Ekim ayına bırakıldı. HDP'nin RTÜK'teki mevcut üyesinin görev süresi 5 Kasım'da sona erecekti. Bu süreçte yapılan seçimde Meclis Başkanlığı, AK Parti Grubu'na 1 kontenjan hakkı daha tanıdı. AK Parti üye sayısı 5'e çıkarken MHP'den fazla milletvekili bulunan HDP'nin RTÜK'te hiç üyesi kalmadı.

3 ÜYE İÇİN SEÇİM YAPILACAK

RTÜK'te 15 Temmuz'da görev süresi dolan 3 üyelik için bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda seçim yapılacak. 1 AK Parti, 1 CHP, 1 de HDP grubunun önerdiği isimler için Genel Kurul'da oylama yapılacak. Böylece HDP de yaklaşık iki yılın ardından RTÜK'e üye vermiş olacak.

HDP'NİN ÖNERECEĞİ İSİM

Edinilen bilgiye göre HDP RTÜK üyeliği için HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt'ü önerecek. CHP kontenjanı için CHP İletişim Koordinatörü Okan Konuralp ile CHP Meclis Grubu Basın Danışmanı Tuncay Keser'in adı geçiyor. AK Parti'nin önereceği isim ise belli olmadı.

AK PARTİ MUTLAK ÇOĞUNLUĞUNU YİTİRMİŞ OLACAK

Yapılacak seçimin ardından 9 üyelikten 5'ini elinde bulunduran AK Parti mutlak çoğunluğu yitirmiş olacak.