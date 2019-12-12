HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı
HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri Oyuncuların poz vermesi Fotoğraf çekimi NEW YORK - HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı.
12.12.2019 04:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 04:56
HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri
Oyuncuların poz vermesi
Fotoğraf çekimi NEW YORK - HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı. Hudson Yards'ta yapılan prömiyere oscar ödüllü Eddie Redmayne de katıldı.
Kaynak: AA