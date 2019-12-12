HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı
Haberler » Güncel » HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı - Haber

HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı

HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri Oyuncuların poz vermesi Fotoğraf çekimi NEW YORK - HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı.

12.12.2019 04:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 04:56

HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri

Oyuncuların poz vermesi

Fotoğraf çekimi - HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı. Hudson Yards'ta yapılan prömiyere oscar ödüllü Eddie Redmayne de katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler