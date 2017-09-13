HBB Aykome Eylül Ayı Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

HBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ildeki altyapı faaliyetlerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi yönündeki maddeler görüşüldü.

MADDELER OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLANDI

AYKOME Şube Müdürü Osman Tamer Sırım'ın sunumuyla gündeme alınan 10 madde görüşülerek, kentteki altyapı çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla karara bağlandı.

Toplantıda, aktif hizmetlerin yanı sıra alt yapıdaki galeri sistemiyle ilgili çalışmaların da yapılacağı belirtildi. Ayrıca toplantıya katılım sağlayan diğer kurum ve kuruluşlarca yapılması düşünülen altyapı çalışmaları da ele alındı.

