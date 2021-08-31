Hazırlıklarını tamamlayan Batı Karadenizli balıkçılar geri sayıma başladı
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Hazırlıklarını tamamlayan Batı Karadenizli balıkçılar geri sayıma başladı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bereketli bir sezon için dua eden balıkçılar, yasağın kalkmasını beklemeye başladı.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bereketli bir sezon için dua eden balıkçılar, yasağın kalkmasını beklemeye başladı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun balıkçılık açısından bol ve bereketli geçmesini temenni etti.

Balıkçılardan bilinçli avlanmalarını isteyen Çiçek, "Amatör balık avcılığı tebliğler ile yürütülmektedir. Bakanlığımız tarafından tür, boy oranı vardır. Balıkçılarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Denizlerimizde balık sonsuz değildir. Önemli olan dengeli avlanmaktır. Balıkçılarımızdan bu konuda dikkat etmeleri istiyorum. Balıkçılıkta yeni sezon hayırlı ve uğurlu olsun. Balıkçılarımızın denize hayırlısıyla açılıp sağlıklı şekilde geri dönmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ise hayırlı bir sezon dileyerek hamsi, çinakop, lüfer gibi balık türlerinde bolluk beklediklerini söyledi.

Balıkçı Yunus Barut da hazırlıklarını tamamladıklarını ve tayfasıyla birlikte "vira bismillah" demeyi beklediklerini belirtti.

Yasakların başlamasıyla tekne ve ağ bakımı yapan Batı Karadenizli balıkçılar, iyi bir sezon geçirmek için dua etti. Bereket temenni eden balıkçılar, yasağın kalkmasını beklemeye başladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Batı Karadenizli balıkçılar geri sayıma başladı
Hazırlıklarını tamamlayan Batı Karadenizli balıkçılar geri sayıma başladı
Hazırlıklarını tamamlayan Batı Karadenizli balıkçılar geri sayıma başladı
Hazırlıklarını tamamlayan Batı Karadenizli balıkçılar geri sayıma başladı
Hazırlıklarını tamamlayan Batı Karadenizli balıkçılar geri sayıma başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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Hazırlıklarını tamamlayan Batı Karadenizli balıkçılar geri sayıma başladı - Haberler
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