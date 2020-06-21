Hazım Körmükçü'ye yeni nafaka şoku
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Hazım Körmükçü'ye yeni nafaka şoku

14 yıllık eski eşi Hilal Özdemir'in 2 çocuğunun nafakasını ödememekle suçladığı ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, maddi olarak zor bir dönem geçirdiğini açıklamıştı.

Hazım Körmükçü'ye yeni nafaka şoku
21.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:43

14 yıllık eski eşi Hilal Özdemir'in 2 çocuğunun nafakasını ödememekle suçladığı ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, maddi olarak zor bir dönem geçirdiğini açıklamıştı. Körmükçü, geçen günlerde eski eşine olan 4 aylık nafaka borcunun tamamını avukatlık ve icra takip dosyası masrafları da dahil olmak üzere yatırdı. Tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre yakınlarından borç para alan ve İstanbul Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü'ne giden Körmükçü, 12 bin TL'lik nafaka borcuna karşılık kendisine daha önce tebliğ edilen 20 bin 149 TL'lik ödemeyi yaptı. Ancak Körmükçü'ye İcra Müdürlüğü'nde gittiğinde 8 bin TL daha borç çıkarıldı. Ünlü oyuncu bu gelişme üzerine bir kez daha yakın çevresinden borç para almak zorunda kaldı. Aylardır çalışmayan ve ailesinin yanında kalan Körmükçü'nün benzer durumları bir daha yaşamamak için bir an önce yeni bir projeye başlamak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.



Kaynak: Snob Magazin

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