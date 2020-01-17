Hazer Amani'den düğün paylaşımı! Eşini öpücüklere boğdu
Bir yıllık beraberliğin ardından Sıla ve Hazer Amani çifti, geçtiğimiz pazartesi günü dünyaevine girdi. Düğünde Sıla'yı öperken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Hazer Amani'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz pazartesi günü bir süredir birliktelik yaşadığı Hazar Amani ile evinde evlendi. Çİft, nikah sonrası Nişantaşı'nda bir mekanda dostlarının katıldığı bir kutlama ile geceye devam etti.
HAZER AMANİ, EŞİNİ ÖPMELERE DOYAMADI
Hazer Amani, eşi Sıla'yı öptüğü fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazer'in "En kötü günümüz böyle olsun" notuyla yaptığı paylaşıma 8 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.
Öte yandan, Sıla eşi ile el ele tutuştuğu anın fotoğrafını, "El ele" notuyla yayınladı. Sıla'nın paylaşımı 100 binin üzerinde beğeni aldı.
NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ BEYAZIT YAPTI
Bir süredir aşk yaşayan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti, pazartesi günü dünyaevine girdi. Çift, öğleden sonra Sıla'nın evinde kıyılan nikah töreniyle evlendi. Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi Cavalli oldu.
Haber Videosu: Hazer Amani'den düğün paylaşımı! Eşini öpücüklere boğdu
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BAZEN HAZER AMANİ OLMAK İSTERSİNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ahmetten iki tokat yedi diye gidip evlenen kadın :DCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Kaç yıla boşanırlar, tahminleri alalım.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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sov yakin da ayriyoruz diye cikacak da zemin hazirliyorlarCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Seni kimler aldı? kimler öpüyor seni?Dudağında dilindeEllerin izi var, aaah. . Her öpüşünde farklı erkekler gelecek aklına. Kabul eder misiniz?Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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liseli ergenim :D6 2 Yayından Kaldır
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cicim ayı bitince göreceğizCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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helal olsun zina degil nikah yaptılr demiyosunda laf sokuyosun. sana ne ?Kına mı yakacan?1 4 Yayından Kaldır