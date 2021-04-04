Hazal Filiz Küçükköse: Çift sayı takıntım var!

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak istediğini dile getiren Küçükköse, "Çocukluğumun büyük kısmı Tokat'ın Turhal ilçesinde geçti.

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak istediğini dile getiren Küçükköse, "Çocukluğumun büyük kısmı Tokat'ın Turhal ilçesinde geçti. İkizimle birlikte 7 yaşımızdan itibaren yıllarca düzenli olarak tiyatro sahnesi kurup, arkadaşlarımıza gösteri yaptık. Onları tiyatroyla tanıştıran bizdik" diye konuştu. "Oyunculuk çocukluğumdan itibaren hedeflerimin arasındaydı" diyen Hazal Filiz Küçükköse, yeni hedeflerini açıkladı: "Kendi hikayemi yazmayı, kendi filmimi çekmeyi çok istiyorum. Bununla ilgili planlarım var. O bir tarafta, doğru zaman olduğunu hissettiğimde harekete geçebilecek bir noktada duruyor."

KRİPTO PARAYA YATIRIM YAPIYORUM

Pandemi sürecini nasıl geçirdiğini de anlatan ünlü oyuncu, kripto paraya merak sardığını açıkladı: "Pandemiyle birlikte kendi içime döndüm. Psikolojiyle ilgilendim. Kendimi geliştirmek için kitaplar okudum. Spiritüel konularla zaten ilgileniyordum, daha çok içinde buldum kendimi. Bambaşka yönden ilgimi çeken bir konu ise ekonomi oldu. Pandeminin hayatımıza girmesiyle başlayan bir süreçti ve halen devam ediyor. Şu sıralar radarımda kripto paralar ve borsa var. Yatırımlar yapıyorum ve birikimlerimi değerlendiriyorum."

ÇİFT SAYI TAKINTIM VAR

Hazal Filiz Küçükköse, "Herhangi bir batıl inancın var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Belki takıntı diyebiliriz. Çift sayı takıntım var. Alacağım her şeyin çift sayıda olması ya da adetli olması gerekiyor."

Kaynak: Hürriyet