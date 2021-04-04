Hazal Filiz Küçükköse: Çift sayı takıntım var!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hazal Filiz Küçükköse: Çift sayı takıntım var!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hazal Filiz Küçükköse: Çift sayı takıntım var!

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak istediğini dile getiren Küçükköse, "Çocukluğumun büyük kısmı Tokat'ın Turhal ilçesinde geçti.

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak istediğini dile getiren Küçükköse, "Çocukluğumun büyük kısmı Tokat'ın Turhal ilçesinde geçti. İkizimle birlikte 7 yaşımızdan itibaren yıllarca düzenli olarak tiyatro sahnesi kurup, arkadaşlarımıza gösteri yaptık. Onları tiyatroyla tanıştıran bizdik" diye konuştu. "Oyunculuk çocukluğumdan itibaren hedeflerimin arasındaydı" diyen Hazal Filiz Küçükköse, yeni hedeflerini açıkladı: "Kendi hikayemi yazmayı, kendi filmimi çekmeyi çok istiyorum. Bununla ilgili planlarım var. O bir tarafta, doğru zaman olduğunu hissettiğimde harekete geçebilecek bir noktada duruyor."

KRİPTO PARAYA YATIRIM YAPIYORUM

Pandemi sürecini nasıl geçirdiğini de anlatan ünlü oyuncu, kripto paraya merak sardığını açıkladı: "Pandemiyle birlikte kendi içime döndüm. Psikolojiyle ilgilendim. Kendimi geliştirmek için kitaplar okudum. Spiritüel konularla zaten ilgileniyordum, daha çok içinde buldum kendimi. Bambaşka yönden ilgimi çeken bir konu ise ekonomi oldu. Pandeminin hayatımıza girmesiyle başlayan bir süreçti ve halen devam ediyor. Şu sıralar radarımda kripto paralar ve borsa var. Yatırımlar yapıyorum ve birikimlerimi değerlendiriyorum."

ÇİFT SAYI TAKINTIM VAR

Hazal Filiz Küçükköse, "Herhangi bir batıl inancın var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Belki takıntı diyebiliriz. Çift sayı takıntım var. Alacağım her şeyin çift sayıda olması ya da adetli olması gerekiyor."

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Bahar Candan Defne Samyeli
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hazal Filiz Küçükköse: Çift sayı takıntım var! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 08:53:29. #1.14#
title