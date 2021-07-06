Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor

Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başladı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başladı.

Komisyon, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç başkanlığında toplandı.

Hayvanların haklarının korunması, hayvanlara eziyet ve kötü muamelenin önlenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunun, teklifin hazırlanmasında bir kaynak olduğunu belirten Kılıç, teklifin, toplumsal duyarlılıkların büyük bir kısmını karşılayacağını, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun genel kanaatini yansıtacağını bildirdi.

Komisyonda, CHP'nin, benzer kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi önerisi, tekliflerin gönderildiği esas komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu olmadığı için işleme alınmadı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, ilk imza sahiplerinden olduğu teklife ilişkin sunumuna başladı.

Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)
Metropoll'den gündeme damga vuracak 'Z kuşağı' anketi: 'Kararsız', 'protesto oy' ve 'cevap yok' şıkkına yüklendiler
Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ersin Tatar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 16:31:17. #1.15#

title