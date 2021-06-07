Hayvanat bahçesine de sıçradı! Koronaya yakalanan aslan ailesinden 1 dişi aslan öldü
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Hayvanat bahçesine de sıçradı! Koronaya yakalanan aslan ailesinden 1 dişi aslan öldü

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Dünyayı saran koronavirüs, hayvanları da etkilemeye başladı. Hindistan'ın Chennai şehrinde bulunan hayvanat bahçesinde koronavirüse yakalanan 9 yaşındaki dişi aslan öldü. Yetkililer, hayvanat bahçesindeki 8 aslanın daha virüse yakalandığı bilgisini paylaştı.

Koronavirüs salgını insanların yanı sıra hayvanları da öldürmeye başladı. Hindistan'ın Chennai şehrinden gelen ölüm haberi, hayvanseverleri büyük üzüntüye uğrattı. Buna göre Chennai kentindeki bir hayvanat bahçesinde koronavirüse yakalanan 9 aslandan 1'i hayatını kaybetti. Virüsten ölen aslanın dişi olduğu öğrenilirken, hastalığa yakalanan diğer 8 aslanın tedavilerine hızlı şekilde başlandığı kaydedildi.

BURUNLARINDAKİ AKINTI SONUCU FARK EDİLDİ

Arignar Anna hayvanat bahçesindeki aslan ölümüne ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Hayvanat bahçesi görevlileri geçtiğimiz hafta aslanlardan bazılarının burunlarından akıntı geldiğini fark etti. Belirtiler üzerine aslanlara acilen koronavirüs testi yapıldı. Virüs testi pozitif çıkan aslanlara antibiyotik tedavisi uygulanırken, aslanlardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GEÇEN HAFTA DA 2 KAPLAN ÖLDÜ

Çeşitli ülkelerden koronavirüs salgınının hayvanlar arasında yayılmaya başladığına dair haberler de gelmeye başladı. Geçen hafta Pakistan'da 2 kaplanın virüse nedeniyle hayatını kaybetmesinin etkisiyle hayvanat bahçelerinde koruyucu elbise ve aşı uygulamaları başladığı bildirildi.

Diğer yandan Chennai Eyalet Başkanı Tamil Nadu'nun Arignar Anna'da meydana gelen aslan ölümünün ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Hayvanat bahçesine de sıçradı! Koronaya yakalanan aslan ailesinden 1 dişi aslan öldü
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