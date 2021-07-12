Balkonda hunharca köpeğini tekmeleyen caniye, bin lira para cezası kesildi
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Balkonda hunharca köpeğini tekmeleyen caniye, bin lira para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da kaydedilen görüntülerde, bir kadının balkonunda köpeğe eziyet uygulaması tepkilere neden oldu. Dakikalarca köpeği tekmeleyen kadına bin 33 lira para cezası verildi.

Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesinde bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanınca tepkiye neden oldu. Komşusunun çektiği videoda Sümeyye Ş. kadının balkondaki köpeğe defalarca tokat ve tekme attığı görüldü.

SÜREKLİ DÖVDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği iddia edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Bu görüntüler üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek köpeğe eziyet eden kadını bulmak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede kadının Sümeyye Ş. olduğunu belirledi. Polis daha sonrada kadının adresine giderek hayvana eziyet etmekten bin 33 lira para cezası yazdı.

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Köpek de kadından alınarak barınağa teslim edildi.

Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyet ettiği anlar kameralarda
Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyet ettiği anlar kameralarda
Balkonda hunharca köpeğini tekmeleyen caniye, bin lira para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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