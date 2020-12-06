Hayvan severler sokak hayvanlarını kısıtlamada yalnız bırakmadı
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Hayvan severler sokak hayvanlarını kısıtlamada yalnız bırakmadı

06.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:30
Hayvan severler sokak hayvanlarını kısıtlamada yalnız bırakmadı

Gaziantep'te hayvan severler sokağa çıkma kısıtlamasında yalnız kalan sokak hayvanlarına Valilikten aldıkları özel izinle ulaştı.

Gaziantep'te hayvan severler sokağa çıkma kısıtlamasında yalnız kalan sokak hayvanlarına Valilikten aldıkları özel izinle ulaştı. Bir araya gelen hayvan severler kentin birçok noktasında sokak hayvanlarını besledi.

Gaziantep'te bir grup hayvan severin bir araya gelerek kurduğu Gaziantep Kimsesiz Dostlar isimli hayvan sever grubu korona virüs salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 56 saatlik sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Gaziantep Valiliğinden sokaktaki hayvanları beslemek için özel izin alan hayvan severler Şehitkamil ilçesine bağlı Kızılhisar bölgesinde toplandı. İlk olarak Kızılhisar bölgesindeki hayvanları besleyen hayvan severler ardından Başpınar Organize Sanayi Bölgesine geçti. O bölgede yaşayan köpeklere mama ve su veren hayvan severler kısıtlamayı köpekleri severek geçirdi. Köpeklerle ilgilenen ve seven hayvan severler beslemenin ardından evlerine döndü.

"Hayvanların aç susuz kalmasına gönlüm razı gelmiyor"

Kızılhisar ve Organize Sanayi Bölgesinde yaşayan sokak hayvanlarını hayvan severlerle birlikte beslediklerini aktaran Büşra Özçetin, onların yaşadıkları bölgelere mama, su ve tavuk eti bıraktıklarını söyledi. Bugün kısıtlama olduğu için özel izin alarak çıktıklarını paylaşan Özçetin, "Hafta içi işten dönüşte akşam saatlerinde de yapıyoruz. Sokak hayvanlarını besleme organizasyonunu sıklıkla yapmaya çalışıyoruz. Biz daha çok insanların gidip uğramadığı bölgelerdeki hayvanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Tamamen gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Mamaların bir kısmını kendi cebimizden alıyoruz. Diğer kısımlarını ise bağışla alıyoruz. Sokak hayvanlarını çok seviyoruz. Mesela ben evimde sıcak yerde otururken bu hayvanların aç susuz kalmasına gönlüm razı gelmiyor" dedi.

"Buradaki hayvanlar bize 'açız' diyebildi mi?"

Kentin birçok noktasında besleme yaptıklarını dile getiren Mehmet Göycıncık ise, "Daha çok kimsenin olmadığı uçtaki bölgelere gidiyoruz. Elimizdeki mamanın yettiği kadarıyla sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağı bizlere var. Bu hayvanlara yok. Bunlar hep sokakta yaşıyorlar. Bildiğiniz üzere şuan lokantalar paket servisle çalışıyor. Böyle olunca artık yemekte olmuyor. Hayvanlar daha aç kalıyor. Herkes evinde kalan yemekleri sokağın başına bıraksa bu hayvanların hiçbir aç kalmaz. Belki böylelikle bir hayvanın canını kurtaracaklar. Onlar aç olduklarını söyleyemezler. Buradaki hayvanlar bize 'açız' diyebildi mi? Ama biz biliyoruz ki bu hayvanlar aç" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hayvan severler sokak hayvanlarını kısıtlamada yalnız bırakmadı
Hayvan severler sokak hayvanlarını kısıtlamada yalnız bırakmadı
Hayvan severler sokak hayvanlarını kısıtlamada yalnız bırakmadı
Hayvan severler sokak hayvanlarını kısıtlamada yalnız bırakmadı
Hayvan severler sokak hayvanlarını kısıtlamada yalnız bırakmadı
Hayvan severler sokak hayvanlarını kısıtlamada yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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