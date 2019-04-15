Hayvan Gübresi Dolu Çukura Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan gübresi dolu çukura düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

VATANDAŞLAR, KÜÇÜK KIZIN CESEDİNİ ÇIKARDI

Olay akşam saatlerinde ilçenin Fırat Mahallesi hayvan pazarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre hayvan pazarında arkadaşlarıyla oyun oynayan 3 yaşındaki M.Ç. isminde ki kız çocuğu, 80 santim derinliği bulunan hayvan gübresi dolu çukuru düştü. M.Ç'nin arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koşarak, küçük kızı düştüğü çukurdan çıkarıldı.

BOĞULARAK CAN VERDİ

Vatandaşlar tarafından olay yerine 112 yardım ekibi ile polis çağrıldı. Yapılan incelemede küçük kızın boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrasında, M.Ç'nin cesedi Siverek Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA