Hayvan Gübresi Dolu Çukura Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da hayvan gübresi dolu çukura düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Küçük kızın arkadaşlarının çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, küçük kızın cesedini çukurdan çıkardı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan gübresi dolu çukura düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
VATANDAŞLAR, KÜÇÜK KIZIN CESEDİNİ ÇIKARDI
Olay akşam saatlerinde ilçenin Fırat Mahallesi hayvan pazarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre hayvan pazarında arkadaşlarıyla oyun oynayan 3 yaşındaki M.Ç. isminde ki kız çocuğu, 80 santim derinliği bulunan hayvan gübresi dolu çukuru düştü. M.Ç'nin arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koşarak, küçük kızı düştüğü çukurdan çıkarıldı.
BOĞULARAK CAN VERDİ
Vatandaşlar tarafından olay yerine 112 yardım ekibi ile polis çağrıldı. Yapılan incelemede küçük kızın boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrasında, M.Ç'nin cesedi Siverek Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ulan cukur da gübre bırakırsınız etrafını kapatmazsınız sorumlu kimse o cezasını çeksinCevap Yaz 27 Yayından Kaldır
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DEVLET HALKINI COK DUSUNUYOR OY VERIN COCUKLARINIZI KORUSUNCevap Yaz 6 18 Yayından Kaldır
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Belediye cinayeti! Açık alanda önlem alınmamış. Herşeyi insanların kendisinden bekliyorsanız devlet ve belediyeler ne için varlar? Allah rahmet etsin. Ailesinin başı sağolsun.Cevap Yaz 23 3 Yayından KaldırSAN: Belediye degil bu tüm insanligin cinayeti be ahmak Geliyolaaar namaz kılalım artık5 11 Yayından Kaldır
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Sözun bittigi yer.Yavrum hayata gozunu acmadan kapatmis.Allah sabir versin annesine babasina.Yandi yüregim gece gece.Cevap Yaz 53 1 Yayından Kaldır