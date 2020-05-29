Hayvan çiftliğinde çıkan yangında 300 bin TL'lik zarar oluştu BURSA'nın Karacabey ilçesindeki hayvan çiftliğinde çıkan yangında, çatı kullanılamaz hale geldi.

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki hayvan çiftliğinde çıkan yangında, çatı kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, 300 bin TL'lik zarar oluştu.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Karacabey'in Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, çiftlikteki 2 bin 400 hayvandan 110 büyükbaş, tahliye edildi. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çiftliğin çatısındaki alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında güneş panelleriyle kaplı çatı kullanılamaz hale gelirken, 300 bin TL'lik zarar oluştu. Yangınla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA