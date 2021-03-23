Hayri Ülgen kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayri Ülgen'in hayatı ve biyografisi!

Hayri Ülgen kimdir? Hayri Ülgen'in hayatına ve biyografisine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

HAYRİ ÜLGEN KİMDİR?

Hayri Ülgen, eski Milli Futbolcu, TRT1 Radyo ve TRT Spor yorumcusudur.

1956 doğumlu evli iki kız babası olan Hayri Ülgen, futbol yaşamına 1970 yılında Çapa'da başladı. 1976'da Fenerbahçe'de futbol yaşamına devam etti. 1977-1978 sezonunda Tekirdağspor'da futbol yaşamına devam etti ve o yıl gol kralı oldu. 1978-1979 sezonundaki askerlik sürecinde Samsun'da oynadı. 1979-1980 sezonunda Sarıyer'e transfer olan Ülgen, futbol kariyerinin en üst noktasına burada ulaştı.

2 sezon 1. Lig'de 5 yıl Sarıyer forması giyen Ülgen, Sarıyer forması altında 4 yıl gol krallığı ünvanını yakaladı ve unutulmazlar arasına girdi. Sarıyer'den sonra dönemin transfer rekorunu kırarak Vefa Simtel'e 4 milyon lira karşılığında transfer olan Ülgen, başarı ile dolu futbolculuk yaşamına noktayı koyduktan sonra antrenörlük yaşamına başladı.

Antrenörlüğünün ilk yılında 1986-1987 sezonunda Kınalı Adliye takımını şampiyonluğa taşıdı. Kapalıçarşı'yı 3 yıl çalıştırdıktan sonra 1992-1993 sezonunda Yayla İdman Yurdu'nda antrenör olarak yine bir şampiyonluk yaşadı.

Futbolculuk ve antrenörlük dönemlerinde hep üst noktada en iyi yerde olan Hayri Ülgen 21 kez milli formayı giydi. 1981-1982 yılında yılın en centilmen futbolcusu seçildi. Daha sonra spor yazarlığına başlayan Ülgen, 1987-1988 yılında başladığı bu alandaki çalışmalarını Sabah - Fotomaç ailesinde 2004 yılına kadar sürdürdü ve buradan emekli oldu.

Vatan ve 08-08-2006 tarihinden itibaren de Fotospor ailesinde basın hayatına devam etti. Yazdığı yazılardan dolayı ilk kez Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin centilmenlik ödülü ile onurlandırılan Hayri Ülgen futbol sahalarında gösterdiği centilmence mücadelesini şimdi de bir spor yazarı olarak devam ettiriyor.

Hayri Ülgen, TRT1 Radyo ve TRT Spor yorumcusudur. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Hayri Ülgen'in Twitter'da 13 bin takipçisi vardır.