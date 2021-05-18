Hayrabolu'da 270 bin dekar ayçiçeği ekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayrabolu'da 270 bin dekar ayçiçeği ekildi

Hayrabolu'da 270 bin dekar ayçiçeği ekildi
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu ilçesinde bu yıl 270 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekimi yapıldığı bildirildi.

Hayrabolu ilçesinde bu yıl 270 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekimi yapıldığı bildirildi.

Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine, bu yıl ilçede 270 bin dekar arazide ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Bu yıl ayçiçeğinde bereketli bir yıl beklendiğini ifade eden Çıkrıkçılı, "Hayrabolu genelinde 800 bin dönüm civarı alanda ekim yapılmakta. Bunun yaklaşık 270 bin dekarına ayçiçeği ekimi yapılıyor. Bereketli bir yıl bekliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin yüzde 8 'lik yemeklik yağ ihtiyacı da ilçemizden karşılanıyor." dedi.

Çıkrıkçılı, tüm çiftçilere bol ve bereketli bir yıl diledi.

Hayrabolu'da 270 bin dekar ayçiçeği ekildi
Hayrabolu'da 270 bin dekar ayçiçeği ekildi
Hayrabolu'da 270 bin dekar ayçiçeği ekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Sergey Lavrov Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Burak Sergen Engin Akyürek
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayrabolu'da 270 bin dekar ayçiçeği ekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 12:51:58. #1.16#

title