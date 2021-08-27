Hayrabolu Belediyesi'nin düzenlediği spor okulu programı tamamlandı

Hayrabolu Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kurslarına katılan 200 öğrenci törenle sertifikalarını aldı.

Hayrabolu Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kurslarına katılan 200 öğrenci törenle sertifikalarını aldı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, sertifika dağıtım programında yaptığı konuşmada kursları tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin yaz mevsimini verimli ve keyifli geçirdiğini ifade eden İnan, "Her yıl düzenlediğimiz spor okulu programımızın sonuna geldik. 200 çocuğumuz farklı branşta eğitim aldılar. Çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yeni eğitim yılında başarılar diliyorum." dedi.

Ardından İnan, öğrencilere sertifikalarını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara