Hayırseverden felçli adama yardım eli Zonguldak'ta 3 aydır tek göz odada yaşam savaşı veren 52 yaşındaki Turgut Mutlu'ya hayırsever iş adamından yardım eli uzandı.

Zonguldak'ta 3 aydır tek göz odada yaşam savaşı veren 52 yaşındaki Turgut Mutlu'ya hayırsever iş adamından yardım eli uzandı.

Üzülmez Mahallesi Kemerbaca Sokak'ta tek göz odada yaşam savaşı veren 52 yaşındaki Tu} rgut Mutlu'ya hayırsever iş adamı Murat Parlak, yardım elini uzattı. İhlas Haber Ajansının yaptığı haber üzerine harekete geçen iş adamı gıda ve erzak yardımında bulundu. Parlak, Turgut Mutlu'yu ziyaretinde "Bizim elimizden ne geliyorsa yapmak görevimiz, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Ziyaret ve yardım için Murat Parlak'a teşekkür eden Turgut Mutlu, destekleriniz ve ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA