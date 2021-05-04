Hayırsever esnaftan Gine'ye su kuyusu hayrı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayırsever esnaftan Gine'ye su kuyusu hayrı

Hayırsever esnaftan Gine'ye su kuyusu hayrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Simav ilçesinde esnaf olan İsmail Ören, Gine'de 400 kişinin yaşadığı köye kendisi ve eşi adına su kuyusu açtırdı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde esnaf olan İsmail Ören, Gine'de 400 kişinin yaşadığı köye kendisi ve eşi adına su kuyusu açtırdı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında bulunan Gine'nin Dabola şehrine bağlı Unkoroya-Kandemabe köyüne, Simavlı esnaf İsmail Ören ve eşi Binnur Ören tarafından bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla su kuyusu açtırıldı. Su kuyusunun açılışında konuşma yapan sivil toplum kuruluşu temsilcisi, "Afrika'nın Gine ülkesindeki Dabola şehrine 38 kilometre mesafedeki Unkoroya – Kandemabe köyündeyiz. 40 hanelik bu köyde yaklaşık 400 kişi yaşamaktadır. Bugün Hacı İsmail Ören ve Hacı Binnur Ören–Simav su kuyusunu hizmete açıyoruz. Allah bu hayra vesile olanlardan razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Hayırsever esnaftan Gine'ye su kuyusu hayrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hayırsever esnaftan Gine'ye su kuyusu hayrı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:46:43. #1.14#

title