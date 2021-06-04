"Haydi Keşan! Al bisikletini, yollar almasın bizi" bizi etkinliği büyük ilgi gördü
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"Haydi Keşan! Al bisikletini, yollar almasın bizi" bizi etkinliği büyük ilgi gördü

'Haydi Keşan! Al bisikletini, yollar almasın bizi' bizi etkinliği büyük ilgi gördü
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi, DOÇEK VE SARDOS iş birliğinde, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle, 3 Haziran günü "Haydi Keşan! Al bisikletini, yollar almasın bizi" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Mustafa Helvacıoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet sürdü

Saat 18.00 sıralarında Keşan Gençlik Merkezi önünde başlayan etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu ve Tahir Özçınar ile bisiklet severler katıldı.

Etkinlikte konuşan Helvacıoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle DOÇEK ve SARDOS derneklerinin üyeleri ve bisiklet severlerle buluştuklarını ifade ederek, "'Haydi Keşan al bisikletini, yollar almasın bizi' dedik ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Bisiklet kullanımı, insanın şehri algılaması noktasında önemli bir etkinlik. Malumunuz; hızlı kentleşmenin getirdiği bazı etkenlerden ötürü bisiklet kullanımı noktasında altyapı yeterli değil. Yeni dönemde bizlere düşen de 'Her şey motorlu taşıtlar için' anlayışını terk etmektir. Yollar, sokak ve caddeler, aynı zamanda yayalar ve bisiklet sürücüleri için de var. Biz bu anlayışı hızla yaygınlaştırmak için yoğun gayretler gösteriyoruz. Bu anlayış değişikliğini sağlamak için hep beraber çaba sarf ediyoruz. Bisiklet parkurları, alanları ve bisiklet yollarının Keşan'ımıza kazandırılması için gayret gösteriyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki; bisiklet kullanımı sadece taşıt değil aynı zamanda bir çevre dostu etkinliğidir. Bizler de öncelikli olarak; bisiklet kullanımını teşvik edecek altyapı ve kültürel payda oluşturulması için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Emniyet müdürlüğümüze de bisikletlerin trafikte daha fazla dikkate alınmaları yönünde özel ricada bulunuyorum. Burada spor derneklerimize de farkındalık çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki süreçte; pandeminin etkisinin kalmasıyla, en güzel bisiklet konferanslarına, bisiklet altyapı ve hizmetlerini yerinde görmeye hep birlikte gideceğiz. Bir spor şehri oluşturma vizyonunu hep birlikte devam ettireceğiz. Belli zamanlar da Keşan'da araçsız gün adı altında organizasyonları hep birlikte organize edeceğiz. Biz birlikte her şeyi başarırız. Ben bu vesileyle; programa katılan herkese teşekkür ederiz."

SARDOS ve DOÇEK temsilcileri de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile etkinliğe katılanlar, Keşan Gençlik Merkezi önünden başlayarak Polis Okan Koç Caddesi bisiklet yolu üzerinden Yeni Mahalle'de bulunan bisiklet heykellerinin olduğu noktaya kadar bisiklet sürdü.

Kaynak: Bültenler

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