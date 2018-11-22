Hayatta Her Şey Var Programında Şaşırtan İtiraf: Karımı 300 Defa Aldattım!
Beyaz TV'de ekrana gelen Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programında herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir adam karısını yaklaşık 300 defa aldattığını söyledi.
Beyaz TV'de ekrana gelen Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programında şoke eden bir itiraf gündeme geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir adam karısını yaklaşık 300 defa aldattığını söyledi.
"KINA GECESİNDE ALDATMIŞTIM"
16 yıllık evli olduğunu ve karısını kına gecesinde dahi aldattığını anlatan adam, şunları dile getirdi; "Benimkisi çok farklı bir durum. Kendimle savaşıyorum adeta bu konuda. Bizim oralarda düğünler üç gün sürer. İstanbul'dan eşimle evlenmek için gittiğimde bile eşimi kına gecesinde aldatmıştım." Aldatırken hiç yakalanmadığını ama eşinin kendisini aldattığını bir şekilde öğrendiğini de belirten adam, Selin Karacehennem'in 'O zaman neden evlendiniz?' sorusuna ise "Evlenmenin farklı bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.
"BİR HAFTA İÇİNDE 4 KADINLA ALDATTIM"
Sözlerine devam eden ismini vermek istemeyen seyirci, "Eşimi neden aldattığımı bilmiyorum. Sizi de bu yüzden aradım. 300 kere aldatmışımdır. 15 gün önce bir hafta içinde 4 kere aldattım. Bu durumdan ben de muzdaribim. Bazen kendimi muhasebeye çekiyorum. Bunun etik olmadığını da biliyorum." ifadelerini kullandı. İsmini vermek istemeyen adamın şoke eden ihanet itirafının ardından Selin Karacehennem, bu durumun bir hastalık olduğunu söyledi ve adama bir doktora gitmesi gerektiğini tavsiye etti.
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Reyting için yalan senaryolar kuruyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sayın rütük üyeleri bu kanal arjantinin en güney eyaleti patagonya cumhuritetinde yayın yapmıyor. Bu görüşmeler düzmecemi değilmi önce bunun tesbiti düzmede ise kanala bu yayınları devamı halinde en ağır cezanın verilmesini yok değilse bu hasta ruhlu insanların tesbit edilerek iyiliği emredip kötlüklerden men edecek şekilde uyarı ve ikazın yapılmasını rica ediyorum. bu vatandaşın psikiyatrik tedaviye ihtiyacı var kafa gidik olabir... bu kaçıncı haber artık yeter... bu tür haberler farkında olmadan bu işi sıradanlaştıryor...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu kadının ağzını bi kerede kaapalı görüyümCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben sayısını bilmiyorum hiç sayamadımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nedir yani bir marifetmiş gibi butür haberleri yayınlayıp, birde ağızı açık bir fotoğraf başlığıyla güya heyecan yaratıyorsunuz. Yeter artık utanma haya diye birşey bırakmadınız .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır