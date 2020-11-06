Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk

Türk pop müziği yorumcusu, besteci ve piyanist olan Timur Selçuk hayatını kaybetti. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Handan Selçuk, "Akşam bir şeyi yoktu sabaha karşı ölü bulduk" dedi.

74 yaşındaki Timur Selçuk'un ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kısa sürede gündem olan Selçuk'un eşi Handan Selçuk ise ani ölümün ardından açıklama yaptı.

"SABAHA KARŞI ÖLÜ BULDUK"

CNN Türk'e konuşan Selçuk "Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz" diyerek yürek yaktı. Timur Selçuk'un kesin ölüm nedeni henüz bilinmezken cenaze töreni bilgileri de netleşmedi.

İMAMOĞLU'NDAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Timur Selçuk'un ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Zihnimize kazılı birçok beste ile hep hatırlayacağımız müzisyen Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet diliyorum; yakınları, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.