Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk
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Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk

06.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:53

Türk pop müziği yorumcusu, besteci ve piyanist olan Timur Selçuk hayatını kaybetti. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Handan Selçuk, "Akşam bir şeyi yoktu sabaha karşı ölü bulduk" dedi.

74 yaşındaki Timur Selçuk'un ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kısa sürede gündem olan Selçuk'un eşi Handan Selçuk ise ani ölümün ardından açıklama yaptı.

"SABAHA KARŞI ÖLÜ BULDUK"

CNN Türk'e konuşan Selçuk "Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz" diyerek yürek yaktı. Timur Selçuk'un kesin ölüm nedeni henüz bilinmezken cenaze töreni bilgileri de netleşmedi.

Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk

İMAMOĞLU'NDAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Timur Selçuk'un ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Zihnimize kazılı birçok beste ile hep hatırlayacağımız müzisyen Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet diliyorum; yakınları, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk
Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk
Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk
Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk
Haber Yorumları (2)
KASIM: Çok değerli bir üstad, Allah rahmet eylesin emeklerinize sağlık artık CD ler bile tarih oldu ama bir altın fasıl çalışmanızı gençliğimden beri saklarım , dünya geçici ama eserle kalıcı
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YASAX: ölüm insanın kulağının arkasındadır
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