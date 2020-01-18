: Hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in en büyük arzusunu DSP Genel Başkanı açıkladı

18.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 18.01.2020 01:01

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanı Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Türk siyasetinin önemli isimleri arasında yer alan Rahşan Ecevit'in son arzusu ortaya çıktı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Aralık günü (dün) saat 21.10'da yaşamını yitirdi. Rahşan Ecevit eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusuydu.

"EN BÜYÜK ARZUSU BÜLENT ECEVİT'LE AYNI KABİRDE YATMAK"

CNN TÜRK ekranına bağlanan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı açıklamada, "Rahşan Ecevit'in En büyük arzusu Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmekti. Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar alacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz. Onlar da bunu uygun görürse Bülent Ecevit ile aynı yerde gömülmesi talebimiz var." ifadelerini kullandı.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır.

1946'da Bülent Ecevit ile evlendi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit'in, babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur. DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır. Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de 97 yaşında bir süredir tedavi gördüğü GATA'da yaşama gözlerini yumdu.

SİYASİ HAYATI

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

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