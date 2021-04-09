Hayatını kaybeden Prens Philip'in fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle Piccadilly Medyanı'ndaki bir binadaki dev ekranda Prens Philip'in fotoğrafı yer aldı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle Piccadilly Medyanı'ndaki bir binadaki dev ekranda Prens Philip'in fotoğrafı yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar