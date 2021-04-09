Hayatını kaybeden Prens Philip'in fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı
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Hayatını kaybeden Prens Philip'in fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle Piccadilly Medyanı'ndaki bir binadaki dev ekranda Prens Philip'in fotoğrafı yer aldı.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle Piccadilly Medyanı'ndaki bir binadaki dev ekranda Prens Philip'in fotoğrafı yer aldı.

Hayatını kaybeden Prens Philip'in fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı
Hayatını kaybeden Prens Philip'in fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı
Hayatını kaybeden Prens Philip'in fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı
Hayatını kaybeden Prens Philip'in fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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