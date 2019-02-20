Antalya'da Ölü Bulunan Evsiz Vatandaşın Cebinden Çıkan 2 Lira 10 Kuruş Yürekleri Dağladı

Antalya'da bir süredir ormanlık alanda yaşayan Bayram Ünal (53) ölü bulundu. Talihsiz adamın yerde hareketsiz yattığını gören bir kişi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Adli Tıp Morguna kaldırılan adamın cebinden 2 lira 10 kuruş çıkması ise yürekleri dağladı.

ÇEVREDEKİ BİR KİŞİ TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde, 20. Cadde üzerinde bulunan ormanlık alanda dün akşam hayvanlarını gezdiren bir kişi, çalılıkların içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CEBİNDEN 2 LİRA 10 KURUŞ ÇIKTI

Başında kan izine rastlanan cesedin Bayram Ünal'a ait olduğu belirlendi. Ünal'ın bir süredir ormanlık alanda yaşadığı öğrenilirken, cesedinin bulunduğu yerin yanında ise kendisine ait yatak olduğu görüldü.

Bayram Ünal'ın pantolon ceplerinden ise 2 lira 10 kuruş çıktı. Ünal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA