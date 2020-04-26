'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgını önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgını önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Rosa-Luxemburg Meydan'ında cumartesi günü izinsiz toplanan yüzlerce kişi, Covid-19 tedbirlerini protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com