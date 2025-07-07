Hayat Işığım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığım filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hayat Işığım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hayat Işığım konusu, özeti ve Hayat Işığım oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hayat Işığım filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Hayat Işığım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hayat Işığım filmini izleyecek olanların merak ettiği Hayat Işığım konusu nedir, Hayat Işığım oyuncuları kimler ve Hayat Işığım özeti gibi konuları inceliyoruz.
HAYAT IŞIĞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hayat Işığım, savaş sonrası bunalım yaşayan Tom ve eşi Isabel'in, bir bebekle kıyıya vuran sandalın hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Avustralya'nın tenha bir kıyısında, savaş sonrası bunalım yaşayan gazi Tom Sherbourne, deniz feneri bekçiliği yapmaktadır. Eşi Isabel ise, savaşta kaybettiği iki ağabeyinin yasını tutarken, çiftin en büyük arzusu çocuk sahibi olmaktır.
Bir gece, içinde bir adamın cesedi ve bir kız bebeğin bulunduğu bir sandal kıyıya vurur. Bu durum, çifti büyük bir ahlaki ikilemle karşı karşıya bırakır; çocuğu sahiplenip, kendi yaralarını sarmaya çalışırlar.HAYAT IŞIĞIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Michael Fassbender - Tom Sherbourne
Alicia Vikander - Isabel Sherbourne
Rachel Weisz - Hannah Roennfeldt
Caren Pistorius - Yetişkin Lucy/Grace
Florence Clery - Lucy/Grace
Anthony Hayes - Vernon Knuckey
Emily Barclay - Gwen Potts
Leon Ford - Frank Roennfeldt
Thomas Unger - Bluey
Benedict Hardie - Harry Garstone
Georgie Jean Gascoigne - 1 yaşındaki Bebek Lucy/Grace
Elliot & Evangeline Newbery - Bebek Lucy/Grace