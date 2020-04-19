'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
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Hayat Eve Sığar, Türkiye, Güncel

'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor

Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasını hayata geçirdi. Vatandaşlar, ücretsiz indirebileceği uygulama ile birlikte; koronavirüse karşı riskli bölgelere ulaşıp aile bireylerini takip edebilecek. Öte yandan uygulamada, online koronavirüs testi de yapılabiliyor.

19.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:51
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor

Türkiye'de koronavirüs salgını için alınan tedbirler gün geçtikçe artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce duyurduğu "Hayat Eve Sığar" uygulaması hayata geçti. Vatandaşları koronavirüsten korumak için bakanlığın geliştirdiği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması, mobil uygulama marketlerindeki yerini aldı. Vatandaşlar, uygulama marketlerinden ücretsiz uygulamayı indirerek kendisini ve çevresindekileri koronavirüse karşı koruyabilecek. Kişinin konum servislerine izin vermesiyle birlikte, uygulama kişileri, riskli bölgelere yaklaştığında uyarıyor.

UYGULAMADA KORONAVİRÜS TESTİ YAPILABİLİYOR

Uygulamada online Kovid-19 testi de yapılabiliyor. Vatandaşlara bu kapsamda, "Yeni başlayan 38 derece üzeri ateş, yeni başlayan kuru öksürük, yeni başlayan nefes darlığı, yeni başlayan tat, koku kaybı" varsa bunlardan birini işaretlemesi isteniyor. Vatandaşlar belirli aralıklarla Kovid-19 testini tekrarlayabiliyor. Sorulara verilecek yanıtlar kapsamında kişiler en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

AİLE BİREYLERİ TAKİP EDİLEBİLİYOR

Uygulama üzerinden aile bireylerinin takibi de yapılabiliyor. Özellikle tek başına yaşayan yaşlı bir aile bireyinin riskli bir durumla, yada riskli bir bölgeye girmeden önce takibi gerçekleştirilebiliyor ve önlem alınabiliyor. Bu özelliği kullanabilmek için kişilerin de izin verilmesi halinde uygulamada yer alan "Ailem" sekmesine eklenmesi yeterli oluyor.

RİSKLİ BÖLGELERE KARŞI UYARIYOR

Kişinin konum servislerine izin vermesiyle birlikte, uygulama kişileri riskli bölgelere yaklaştığında uyarıyor. Kullanıcı, anlık olarak harita üzerinden yaklaşmaması gereken alanları görebiliyor. Bu kapsamda kullanıcılara, "Evde izolasyonun düşük-yüksek olduğu bölgedesiniz", "Orta-yüksek riskli bölgedesiniz" "Enfekte yoğunluğun orta-yüksek olduğu bölgedesiniz" gibi uyarılar yapılarak, bu bölgelerden uzaklaşmaları isteniyor. Uygulama ile harita üzerinde yaşadığı bölgenin risk haritasını görebilen vatandaşlar, enfekte yoğunluğunun olduğu bölgeleri, riskli bölgeleri ve evde izolasyonun olduğu bölgeleri inceleyerek bulundukları alandaki hastalığın yoğunluğunu öğrenebiliyor.

'RİSKLİ KİŞİLERE TEMAS' GÖZLENECEK

Vatandaşları riskten koruyan uygulamada yeni özellikler de hizmete sunulacak. Bu kapsamda bakanlık, uygulamada geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde vatandaşın riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesini sağlayacak. Kovid-19 hakkında faydalı bilgilerle vatandaşlar anlık uyarılarla bilgilendirilecek ve psikolojik ve sosyal açıdan destek olacak içerikler de sağlanacak.

'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
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