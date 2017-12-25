Hayallerine Kavuşturan Atölye Kapılarını Açtı

Atölyenin eğitmen kadrosunda ünlü oyuncular Seda Kement , Fatih Küçük, Ateş Fatih Uçan, ve Ali Kemal Aydın , senarist ve yönetmen Banu Kaptanoğulları , kişisel gelişim uzmanı Burcu Polatdemir ve iletişim sektörünün tanınmış ismi Burçak Ilıman yer alıyor.

Picasso Sanat Atölyesi açılışa özel erken kayıt fırsatları ile sinema dünyasında kariyer ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençler için kapılarını açtı.