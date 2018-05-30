Hawaii'de Lavlar Hızla Yaşam Alanlarına İlerliyor

Hawaii'de Lavlar Hızla Yaşam Alanlarına İlerliyor

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavlar çevreye yayılmayı sürdürüyor. Hızla hareket eden lavlar sebebiyle pek çok bölgede yaşayan vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.

ABD'nin Hawaii eyaleti, son yılların en büyük felaketini yaşıyor. Kilauea Yanardağı'nın harekete geçmesinin ardından turizm cenneti Hawaii cehenneme döndü.

LAVLAR 26 EVİ YIKTI

Çatlakların arasından görülebilen lavların sıcaklığı 1100 dereceye ulaştı. 26 ev yıkıldı, 82 yapı lavlar altında kaldı. Hawaii eyaletinden yetkililer, hareket hızı artan lavlar sebebiyle birkaç mahallenin daha hızla tahliye edilmesi emri verdi.

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