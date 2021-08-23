Havza'da muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi
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Havza'da muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi

Havza'da muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza'da muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Havza'da muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Nizmattin Boyacı, Havza Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde yaptığı konuşmada, hizmet içi eğitimiyle muhtarların görev ve yetkileriyle ilgili varsa yapılan mevzuat değişiklikleri ve bilgi güncellenmesinin amaçlandığını söyledi.

Muhtarların bulundukları bölgelerde devletin temsilcileri olarak görev yaptıklarını vurgulayan Boyacı, "Yapılan bu tür eğitimler ile muhtarlarımızın kendi mahallelerinde bulunan vatandaşlara etkin ve hızlı bir hizmet sunması hedeflenmekte." dedi.

Konuşmanın ardından muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içinde olabilmeleri, muhtarlık müessesesi ile görev, yetki ve sorumluluklarını daha kapsamlı şekilde kavrayabilmeleri amacıyla bilgi aktarıldı.

Seminerde Muhtar Bilgi sistemi hakkında da bilgi verildi.

Hizmet içi eğitim programına Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve mahalle muhtarları katıldı.

Havza'da muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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