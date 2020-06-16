Havuzda ve denizde yüzerken göz açılır mı?
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Havuzda ve denizde yüzerken göz açılır mı?

Tatil keyfinizin tatsız şekilde sonlanmaması için aktivitelerinizde birtakım kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Tatil sırasında yüzdüğünüz havuz ve denizin hijyenik olmaması başta gözleriniz olmak üzere birçok konuda riskler oluşturuyor.

Havuzda ve denizde yüzerken göz açılır mı?
16.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:54

Uzmanlar, havuz ve denizlerde yüzerken gözlerinizi açmamanız gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü yüzdüğünüz ortamın hijyenik olmaması birçok göz hastalığına davetiye çıkarıyor.

GÖZ ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLABİLİYOR

Kum ve güneş ikilisinin insanları denize ve havuza itmesi, tedbirsiz davranılması durumunda çeşitli sorunlara davetiye çıkarabiliyor. Alerjik konjonktivit, sarı nokta ve katarakt gibi sorunlarla karşı karıya kalmamak için yüzdüğünüzü ortamın hijyenik olduğundan emin olmalı ve yüzerken gözlerinizi açmamalısınız. Havuz suyunun hijyenini sağlamak için kullanılan kimyasallar da gözlerinizde istenmeyene etkilerin oluşmasına neden olabilir.

Havuzda ve denizde yüzerken göz açılır mı?

YÜZME SONRASI BELİRTİLERE DİKKAT

Özellikle havuzlar enfeksiyon oluşumu için büyük riskler taşır. Gözde kızarma, sulanma, yanma ve çapaklanma gibi etkilere neden olan alerjik konjonktivit, genellikle 3-4 günlük süren şikâyetlerdir ve kendiliğinden gider. Fakat vücut direnci yeterince güçlü değilse tablo ağırlaşabilir ve glokom ve katarakt gibi göz rahatsızlıklar meydana gelebilir.

TEDBİR ALIN

Göz enfeksiyonlarından korunmak için havuza girerken yüzücü gözlüğü takın. Bunun yanında yüzdüğünüz ortamın yüzme koşullarına uygun olduğundan ve gerekli denetimlerin yapıldığından emin olun.

Not: Yüzme sonrası gözünüzde alerjik belirtiler hissediyorsanız doktorunuza başvurmalısınız.

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