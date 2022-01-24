Yoğun kar yağışına dayanamayan İstanbul Havalimanı'nın kargo terminalinde çökme - Haberler
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Yoğun kar yağışına dayanamayan İstanbul Havalimanı'nın kargo terminalinde çökme

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle tarihi günlerinden birini yaşıyor. İstanbul Havalimanı'ndaki kargo terminalinde meydana gelen çökme de yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı, kenti etkisi altına aldı. Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Turkish Cargo, kar, Güncel, Haber

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