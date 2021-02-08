Havalimanında çocuğu kaybolan anne fenalık geçirdi

Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler

Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı

Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu

Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan koyunlara yem olarak veriliyor

Genç adamın ismini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil

İstanbul Havalimanı'nda İran'a gitmek için beklediği sırada 10 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyerek baygınlık geçiren İranlı kadın, çocuğunun görevlilerce bulunmasının ardından Tahran'a gitti.

İstanbul Havalimanı'nda İran'a gitmek için beklediği sırada 10 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyerek baygınlık geçiren İranlı kadın, çocuğunun görevlilerce bulunmasının ardından Tahran'a gitti.

İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere eşi ve çocuğuyla İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı Porya Fatma Azadeh, İran Air'e ait tarifeli uçağını beklerken 10 yaşındaki oğlu Ziyaad Azadeh'in yanında olmadığını fark etti.

Bir süre oğluna alanda bakınan anne, çocuğunu bulamayınca baygınlık geçirdi. Havalimanı sağlık ekiplerince müdahale edilerek sakinleştirilmeye çalışılan kadın, görevlilerin oğlunu bulmasını bekledi.

Havalimanında görevli polis ekipleri ve yer hizmetleri hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) görevlileri tarafından oğlunun bulunması sonrası check-in işlemleri yapılan kadın, pasaport kontrollerinin ardından Tahran'a gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ