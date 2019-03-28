Son Dakika! Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı

Atatürk havalimanında başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

YAYINLADIĞI VİDEO SONRASI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başörtülülere hakaret videosunun sosyal medyada yayınlanması ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bülent Kökoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Kökoğlu emniyette sorguya alındı. Şüpheli, yarın 'Halkı kim ve düşmanlığa tahrik' suçlaması çerçevesinde adliyeye çıkarılacak.

NEFRET KUSMUŞTU

İstanbul Atatürk Havalimanında çektiği video ile başörtülülere ahlaksız ve terbiyesiz diyen bir Bülent Kökoğlu dindarlara nefret kusmuştu. Her yerde pis başörtülüler, kara Fatmalar, Ninjalar var diyen kişinin sözleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.