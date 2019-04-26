Havalimanı Personeline Hakaretler Eden Funda Esenç'e Soruşturma Açıldı

İstanbul Havalimanı'nda özel bir hava yolu şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan Funda Esenç isimli kadın yolcu hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen, yani herhangi bir şikayet beklemeden soruşturma başlattı.

ESENÇ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Esenç hakkındaki soruşturmanın 'hakaret' suçu kapsamında başlatıldığı öğrenildi. Hakarete uğrayan Çelebi yer hizmetleri şirketi personeli T.S'nin de Pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. T.S'nin soruşturma kapsamında Pazartesi günü ifadesi alınması beklenirken, şüpheli Funda Esenç'in de önümüzdeki günlerde şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması bekleniyor.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Soruşturmayı başlatan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı gerek sosyal medya gerekse havalimanı güvenlik kamera kayıtlarının temin edilmesine karar verdi.