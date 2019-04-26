Havalimanı Personeline Hakaretler Eden Funda Esenç'e Soruşturma Açıldı
İstanbul Havalimanı'nda özel bir hava yolu şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan Funda Esenç isimli kadın yolcu hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı herhangi bir şikayet beklemeden, re'sen soruşturma başlattı.
İstanbul Havalimanı'nda özel bir hava yolu şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan Funda Esenç isimli kadın yolcu hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen, yani herhangi bir şikayet beklemeden soruşturma başlattı.
ESENÇ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK
Esenç hakkındaki soruşturmanın 'hakaret' suçu kapsamında başlatıldığı öğrenildi. Hakarete uğrayan Çelebi yer hizmetleri şirketi personeli T.S'nin de Pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. T.S'nin soruşturma kapsamında Pazartesi günü ifadesi alınması beklenirken, şüpheli Funda Esenç'in de önümüzdeki günlerde şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması bekleniyor.
KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK
Soruşturmayı başlatan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı gerek sosyal medya gerekse havalimanı güvenlik kamera kayıtlarının temin edilmesine karar verdi.
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İstanbul havaalanına ne zaman gitsem benimde sinirlerim tepem de oluyor .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ya sizde sıradan basit konular yüzün den niye mahkemeleri meşgul ediyorsunuz.o ona dedi, ötekiside o na desin herkes yoluna gitsin.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Simdi ben bu tur mubtezelerlemi yolculuk yapicam bakin ucak a binecek olan 10 yolcu birlik olsalar bu yolcuyu ucuramazlar yeterki 10 yolcu ciddiyetle bu tur mubteze insanla yolculuk yapmak istemiyorum demesi yeterli olacaktirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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keşke o an şikayetçi olsaydı biletini sonradan değil de o an iptal etmiş olsaydılar böyle kişiliklere toplum içinde hukuki yönden gereken ders verilmeliCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Bu tür insanların uçak ile seyahat etmemesi gerek havayolu şirketlerince UÇAK İLE SEYAHAT ETMELERİ SAKINCALI KİŞİLER listesi yaparak uçmamaları sağlanmalı.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır