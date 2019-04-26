Havalimanı Çalışanına Hakaret Eden Kadın İçin Harekete Geçiliyor: Gerekli İşlemler Yapılacak

Dün saat 17.10'da İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçak, rötar yaptı. Terminalde sefer saatini bekleyen bazı yolcular, havalimanında bilet işlemlerini yapan görevlilere rötardan dolayı tepki gösterdi. Uçağın kalkışını bekleyen yolcular arasında yer alan Funda Esenc, Çelebi yer hizmetleri şirketi personeli T.S'ye hakaret etmeye başladı.

Esenc'in hakaretlerini bir süre daha sürdürmesi nedeniyle diğer yolcular bu duruma tepki gösterdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Yaklaşık 20 dakika gecikme yaşanan tarifeli uçak, yolcularıyla saat 17.30'da Bodrum'a hareket etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Bir yolcu da tartışma anını görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medyada, hakarete uğrayan havalimanı çalışanına destek mesajları yağdı.

Çelebi yer hizmetleri şirketinden yapılan açıklamada, yaşanan tartışma nedeniyle hakarete uğrayan çalışanın her zaman yanında olunacağı belirtilerek, sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

ATLASGLOBAL: ÜZÜCÜ OLAYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Atlaglobal'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "25.04.2019 tarihli 'İST-BJV KK 42' seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Çelebi Hava Sersvisi olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "25.04.2019 tarihinde KK-42 İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) sefer sayılı uçağın kalkışından önce, Çelebi Hava Servisi A.Ş'de görevli bir çalışanımız, bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramıştır. Saygı çerçevesi dışına çıkan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Şirketimiz tarafından söz konusu yolcuya karşı ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi. Yolcunun Atlasglobal tarafından, bundan sonraki uçuşları için bilet satmayacağı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERİN BAZILARI

Görüntülerin yayılmasının ardından havalimanı çalışanına hakaret eden Esenc'e sosyal medyadan tepki yağıyor. Esenc'in ismi Twitter'da "#FundaEsenc" şeklinde Trend Topic (TT) olarak birinci sıraya yükseldi.