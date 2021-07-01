Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yatağan ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yatağan ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Yatağan Atatürk Mahallesi Ahmet Toksöz Caddesi GELİ Sosyal Tesislerinde kedi yavrusunun havalandırma boşluğuna düştüğü ihbarının ardından Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yavru kediye havalandırma boşluğu duvarını kırarak yavru kediyi kurtararak sahibine teslim etti. - MUĞLA

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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