Havai'deki aktif Kilauea Yanardağı'nın zirvesinde su bulunması yeni patlama korkusu yarattı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Havai takım adalarında bulunan Kilauea Yanardağı'nın kraterinde yüklü miktarda su bulunduğu ve bu durumun ileride çok daha şiddetli patlamaları işaret ettiği belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Havai takım adalarında bulunan Kilauea Yanardağı'nın kraterinde yüklü miktarda su bulunduğu ve bu durumun ileride çok daha şiddetli patlamaları işaret ettiği belirtildi.
Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan ve 35 yıldır sürekli patlayan Kilauea Volkanı'nda yapılan araştırmada daha önce böyle bir durumla karşılaşılmadığı ve su kütlesinin yanardağı yeniden harekete geçirebileceği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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