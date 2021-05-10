Havai'de denize giren çocuk köpek balığından böyle kaçtı

ABD'de denize giren çocuk yaklaşan köpek balığından son anda kaçmayı başardı.

ABD'de denize giren çocuk yaklaşan köpek balığından son anda kaçmayı başardı.

Olay, ABD'nin Havai eyaletinde meydan geldi. Ailesiyle plaja giden küçük çocuk, kendisine yaklaşan köpek balığını fark etti. Panik halde köpek balığından kaçmaya çalışan çocuğun yaşadığı korku yüzüne yansıdı. O anlar amatör kamerayla an be an kaydedildi. yakın noktada suyun içinde Yerel medya çocuğun, köpek balığından kaçmayı başardığını, olayda yaralananın olmadığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı