Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki mürettebat 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı
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Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki mürettebat 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı

29.01.2021 17:40 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:25
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki mürettebat 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı

ZEYTİNBURNU önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle karaya oturan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemide bulunan 2 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı.

ZEYTİNBURNU önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle karaya oturan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemide bulunan 2 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı.

Zeytinburnu, Ahırkapı'da fırtına nedeniyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi saat 15.00 sıralarında kıyıya sürüklendi. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edildi. Ekipler varagele sistemiyle Azarbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtardı. Kurtarılan mürettebat sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gemiden kurtarılan Kaptan İlham Hüseyinov, "Büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Ekipler yardımcı oldular sağ olsunlar. Ben iki aydır bu gemideyim benden öncekiler de 1 buçuk yıldır buradalar. Rüzgar sebebiyle karaya oturdu. Durumu fark ettik ama makinalar çalışmıyordu yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sahil Güvenliğe, Kıyı Emniyetine haber verdik sağ olsunlar geldiler" dedi.


Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki mürettebat 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki mürettebat 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki mürettebat 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki mürettebat 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki mürettebat 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki mürettebat 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ELİF YAVUZ

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