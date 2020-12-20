(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı
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(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı

20.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:10
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı. Taksim, Eminönü, Beşiktaş ve Arnavutköy'deki sakinlik dikkat çekti. Her gün binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi'nde de sakinlik hakim oldu. İstanbul'un boş kalan meydan ve yolları havadan fotoğraflandı.


(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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