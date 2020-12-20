(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı. Taksim, Eminönü, Beşiktaş ve Arnavutköy'deki sakinlik dikkat çekti. Her gün binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi'nde de sakinlik hakim oldu. İstanbul'un boş kalan meydan ve yolları havadan fotoğraflandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı