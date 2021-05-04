(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ
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(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranları yeniden düşüşe geçti.

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranları yeniden düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi son bir haftada yüzde 1.15 azalarak, yüzde 79.94 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 64.32 olan Alibeyköy Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

BİR HAFTADA YÜZDE 1.15 AZALDI 

İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen yağışlı hava ile artışa geçti. Geçen hafta yüzde 80'in üzerine çıkan baraj doluluk oranlarındaki artış, durdu. İSKİ verilerine göre son bir haftada barajlardaki doluluk oranı yüzde 1.15 azaldı.  Doluluk oranı yüzde 79.94'e düştü.  

EN DOLU DARLIK BARAJIİstanbul'un en fazla dolululuğa ulaşan barajı ise Darlık Barajı oldu. Darlık Barajı'nda doluluk oranı 96.88 olarak ölçüldü. Yüzde 93.04 doluluk oranıyla Elmalı Barajı doluluk oranı en fazla 2'nci baraj olurken, doluluk oranı en düşük baraj yüzde 43.52 ile Sazlıdere Barajı. 

İstanbul'un Barajlarındaki bugünkü doluluk oranları;Alibeyköy   Barajı                                      yüzde  64.32Büyükçekmece Barajı                                yüzde   76.78Darlık Barajı                                               yüzde   96.88Elmalı Barajı                                              yüzde  93.04Istranacalar                                                yüzde  53.81Kazandere Barajı                                       yüzde  74.70Ömerli Barajı                                              yüzde 92.56Papuçdere Barajı                                       yüzde   74.78Sazlıdere Barajı                                         yüzde  43.52Terkos Barajı                                              yüzde  79.33

 


(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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