(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranları yeniden düşüşe geçti.

İSTANBUL 'un barajlarında doluluk oranları yeniden düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi son bir haftada yüzde 1.15 azalarak, yüzde 79.94 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 64.32 olan Alibeyköy Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

BİR HAFTADA YÜZDE 1.15 AZALDI

İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen yağışlı hava ile artışa geçti. Geçen hafta yüzde 80'in üzerine çıkan baraj doluluk oranlarındaki artış, durdu. İSKİ verilerine göre son bir haftada barajlardaki doluluk oranı yüzde 1.15 azaldı. Doluluk oranı yüzde 79.94'e düştü.

EN DOLU DARLIK BARAJIİstanbul'un en fazla dolululuğa ulaşan barajı ise Darlık Barajı oldu. Darlık Barajı'nda doluluk oranı 96.88 olarak ölçüldü. Yüzde 93.04 doluluk oranıyla Elmalı Barajı doluluk oranı en fazla 2'nci baraj olurken, doluluk oranı en düşük baraj yüzde 43.52 ile Sazlıdere Barajı.

İstanbul'un Barajlarındaki bugünkü doluluk oranları;Alibeyköy Barajı yüzde 64.32Büyükçekmece Barajı yüzde 76.78Darlık Barajı yüzde 96.88Elmalı Barajı yüzde 93.04Istranacalar yüzde 53.81Kazandere Barajı yüzde 74.70Ömerli Barajı yüzde 92.56Papuçdere Barajı yüzde 74.78Sazlıdere Barajı yüzde 43.52Terkos Barajı yüzde 79.33

Kaynak: Demirören Haber Ajansı