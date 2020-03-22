(Havadan fotoğrafla) Kadıköy Meydanı'nda 'Evde kal' çağrısına uymayanlar oldu
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbullular evlerinde kalırken, 'evde kal' çağrısına uymayanların da olduğu görülüyor.
22.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:17
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbullular evlerinde kalırken, 'evde kal' çağrısına uymayanların da olduğu görülüyor. Kadıköy Meydanı'nda da çağrıya uymayan vatandaşların olduğu gözlemlendi.
- İstanbul
Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarının ardından İstanbul'da sokaklar ve meydanlarda yoğunluğun çok azaldığı görüldü. Kadıköy Meydanı'nda da insan yoğunluğunun azaldığı görüldü. 'Evde kal' çağrılarına uymayan bazı vatandaşların ise meydana geldiği gözlemlendi. 65 yaş üstü yasağına da uymayanların olduğu görülürken, genelde İstanbul'un en yoğun meydanlarından olan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.
- İstanbul
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Kaynak: DHA