Havada panik anları! Uçağın kapısını açmaya çalışan kadını, koli bandıyla bağladılar
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Havada panik anları! Uçağın kapısını açmaya çalışan kadını, koli bandıyla bağladılar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Dallas'tan Charlotte şehrine uçan Amerika Havayollarına ait uçakta psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kadın, uçağın kapısını açmaya çalıştı. Kendisine engel olmak isteyen yolcu ve kabin ekibini ısırmaya çalışan kadını, uçak inene kadar koltuğa koli bandı ile bağladılar.

Video paylaşım uygulaması TikTok'ta paylaşılan bir video, sosyal medyada gündem oldu. ABD'de Dallas'tan uçağa binen bir kadın nedeniyle uçağın ön taraflarında bir kargaşanın meydana geldiğini anlatan kullanıcı, pilotun olayın kontrol altında olduğunu ve herkesin yerine oturmasını istediğini söyledi.

KOLİ BANDIYLA BAĞLADILAR

Amerika Havayollarının sözcüsü yaptığı açıklamada, psikolojik sorunları olan kadının uçuş esnasında uçağın kapısını açmaya çalıştığını kendisine engel olmaya çalışan kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunduğunu bu nedenle kabin görevlilerinin kendisini uçak inene kadar koltuğa koli bandı ile bağlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

UÇUŞ YASAĞI LİSTESİNE ALINACAK

Videoda yer alan görüntülere göre; kadının kontrol almakta zorlanan uçuş ekibi yolcuyu koli bandı ile koltuğuna bağladı. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptıktan sonra piste gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının uçuş yasağı listesine eklenmesi bekleniyor.

Bu hareketli anlar yolculardan birinin çektiği videoyu TikTok'a eklemesiyle ortaya çıktı.

Havada panik anları! Uçağın kapısını açmaya çalışan kadını, koli bandıyla bağladılar
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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