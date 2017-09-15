Hava Harp Okulu Öğrencilerinin Darbe Girişimi Davasında Mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 3'ü subay 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi olmak üzere 75 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar eski yüzbaşı Mesut Metin Kazancı, eski teğmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını, diğer tüm sanıklar hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını talep etti.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı, teğmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmaya müşteki TBMM adına avukat Selçuk Akgün, Milli Savunma Bakanlığı adına avukat Mehmet Sarı, Başbakanlık adına avukat Abdullah Yürük de katıldı.



Duruşmada, dönemin Hava Harp Okulu Birinci Filo Komutanı Binbaşı Mehmet Gürler dahil aralarında polislerin de bulunduğu 5 kişi tanık olarak dinlendi.



Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Kuş, davanın esasına ilişkin mütalaasının hazır olduğunu beyan ederek, özetleyerek okudu. Mütalaada, iddianamedeki içeriğin aynen tekrarı ile birlikte, tutuklu sanıklar olarak yargılanan eski 3 subayın haricindeki ikisi er, 69'u öğrenci olmak üzere toplam 72 sanık hakkındaki dosyanın ayrılması talep edildi.



Olaya ilişkin arama el koyma tutanakları, "WhatsApp" grup yazışmalarında da yer verilen mütalaada, sanıkların darbe girişiminden haberdar olduklarına dair delillerin bulunduğu ve bu nedenle "terör saldırı nedeniyle kışladan çıktıklarına" ilişkin savunmalarına itibar edilmediği vurgulandı.



Sanıkların teslim olun çağrısına da uymadıkları belirtilen mütalaada, sanıkların kendi iradi davranışlarıyla olmayıp, kalkışmanın başarısız olmasından sonra teslim oldukları belirtilerek, sanıkların görev ve rütbeleri gereği kalkışmanın TSK içerisinde yapılanan silahlı terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirildiğini bilecek durumda oldukları belirtildi.



Mütalaada, diğer örgüt üyeleri gibi sanıkların da aynı yerden emir ve talimat alıp örgütsel faaliyet içerisinde olduğu ifade edilerek, sanıkların FETÖ silahlı terör örgütüyle organik bağının bulunduğu kaydedildi.



Sanıklar Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı, teğmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenen mütalaada, bu sanıklar hakkında ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörüldü.



Mütalaanın okunmasının ardından söz alan sanık ve avukatlar beyanda bulunmak üzere süre istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklar yüzbaşı Mesut Metin Kazancı, teğmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu'nun tutukluluk halinin devamına, diğer tüm sanıklar hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.



Sanık ve avukatlarının esas hakkındaki son savunmalar için beyanda bulunmak üzere talep ettikleri sürenin verilmesine kararlaştıran heyet, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından hazırlanan 180 sayfalık iddianamede, 3'ü rütbeli asker, 2'si er ve 70 askeri öğrenci hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



İddianamede, ayrıca öğrenci ve rütbeli askerlerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan on beşer yıla, diğer 2 erin ise "örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek" suçundan, 5 yıldan onar yıla kadar hapsi talep ediliyor.